Лавров заявил о резонансе в мире от заявлений Путина и Си Цзиньпина

Он отметил, что поездка Путина в Китай «подчеркнула особый характер наших отношений, отношений стратегического взаимодействия и всестороннего партнерства». Лавров добавил, что совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений «вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН, и начертало новые задачи» в контексте вывода диалога Москвы и Пекина на еще более высокий, насыщенный уровень.
Лидеры государств приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В документе отмечается, что современные российско-китайские отношения представляют собой более продвинутую форму межгосударственного взаимодействия по сравнению с военно-политическими союзами времен холодной войны, не носят блокового и конфронтационного характера, не направлены против третьих стран.
Всего в присутствии руководителей двух стран российская и китайская делегация подписали более десяти совместных документов.