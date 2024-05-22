Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе

«В подготовке к 44-дневной войне 2020 года (эскалации конфликта в Карабахе — ред.) не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», — сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, эти две страны создали имитацию помощи Армении. При этом он добавил, что военных действия в Карабахе в 2020 году были направлены на ликвидацию независимости Армении. Он сообщил, что эти попытки продолжались также после 2020 года. Пашинян считает, что сейчас эти угрозы нейтрализуются благодаря процессу делимитации границы с Азербайджаном.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992−1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о «самороспуске» непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.