США оставили за Украиной право принимать решения об ударах вглубь России

«Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их», — отметил он на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США. Трансляция велась на YouTube-канале CNBC.