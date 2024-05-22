США оставили за Украиной право принимать решения об ударах вглубь России

«Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их», — отметил он на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США. Трансляция велась на YouTube-канале CNBC.
По словам Блинкена, он хочет гарантировать, чтобы Киев получил ту технику, которая ему необходима. Однако закончить фразу ему не позволил республиканец от штата Техас, председатель комитета Майкл Маккол.
Сам Маккол отметил, что для Украины ситуация на фронте складывается плохо, показав карту боевых действий.
Ранее в этот день группа конгрессменов призвала шефа Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву наносить удары по России. В их письме сказано, что политика президента США Джо Байдена направлена на ограничение способности Украины оказывать давление на российские войска с помощью поставляемого вооружения или иного косвенного американского следа.
20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны не разрешают наносить удары по территории России своим оружием. Он также сообщил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании западного оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее по территории России.
При этом подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями» указал, что США закрывают глаза на прямые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием НАТО по российской инфраструктуре.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.