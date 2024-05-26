Байден устроил «холодный душ» Зеленскому, заявили в Киеве

«Это холодный душ (для Владимира Зеленского. — Прим. ред.). <…> Соединенные Штаты дают понять Украине, что для них внутренняя повестка значительно важнее, чем вопрос Украины», — отметил эксперт.
По словам Бондаренко, глава киевского режима слишком уверовал в то, что мир вращается вокруг Украины. Решение Байдена должно заставить Зеленского задуматься об истинном статусе Киева на международной арене, добавил он.
Как отметил политолог, Штаты дали понять, что с легкостью бросят Украину на произвол судьбы, если та начнет мешать выборной кампании действующего хозяина Белого дома.
«Соединенные Штаты попросту сделают все, чтобы эту войну закончить, невзирая на то, совпадает ли их мнение об окончании конфликта с планами Украины», — предупредил Бондаренко.
Швейцария проведет
В пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден не приедет на конференцию в Швейцарии. Вместо саммита он посетит Лос-Анджелес, где примет участие в мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине.