Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена принять участие в саммите по Украине

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами», — сказал он.