Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена принять участие в саммите по Украине

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами», — сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что «усилия мирового большинства являются лучшей гарантией выполнения обязательств», добавляет «Газета.Ru».
Мирная конференция по Украине пройдет
Ранее, 24 мая, высокопоставленный представитель Европейского союза (ЕС) сообщил, что объединение надеется на июньском мирном саммите определить рамки будущих переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Также 23 мая агентство Bloomberg сообщило, что американский президент, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, так как у него запланированы мероприятия по предвыборной кампании. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов на следующий день заявил «Известиям», что желание Байдена пропустить конференцию в Швейцарии в очередной раз подтверждает бессмысленность этого мероприятия.
Зеленский, как сообщалось 23 мая, сократил свою «формулу мира» до трех пунктов из десяти, оставив требование радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, а также освобождения пленных и депортированных лиц.
Кроме того, 17 мая президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. Москва следит за развитием ситуации вокруг предстоящего мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке. Глава государства напомнил, что представители РФ на эти встречи не приглашены.
Последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.