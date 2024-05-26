Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД

«Представители Запада предпочитают вообще не видеть. Целый ряд международных организаций из псевдонейтральных вдруг стали заполитизированы, они надели черные очки и начали обладать выборочным зрением и слухом. В перечень их зоны видения ни Донбасс, ни Белгород, ни Курск почему-то не входят», — сказал Мирошник в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире.