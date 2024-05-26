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Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД

КАИР, 26 мая — РИА Новости. Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска и все запросы России по этим преступлениям Киева, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте.

Источник: Reuters

«Представители Запада предпочитают вообще не видеть. Целый ряд международных организаций из псевдонейтральных вдруг стали заполитизированы, они надели черные очки и начали обладать выборочным зрением и слухом. В перечень их зоны видения ни Донбасс, ни Белгород, ни Курск почему-то не входят», — сказал Мирошник в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире.

Он обратил внимание на то, что РФ регулярно направляет документы в ОБСЕ, и в Совет по правам человека ООН, но многие в этих организациях делают вид, что их не замечают.

дипломатия