«Он издевается». Решение Зеленского вызвало ярость в Киеве

«По факту мы видим, что уже нет формулы (мира Зеленского. — Прим. ред.), <…> есть три пункта. <…> Вы что, смеетесь, это что, издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все десять пунктов когда вы будете обсуждать? Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом», — посетовал он.