«Он издевается». Решение Зеленского вызвало ярость в Киеве

Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина представит на «мирной конференции» в Швейцарии три из десяти пунктов своей «формулы мира». К ним относятся положения о продовольственной и ядерной безопасности, а также предложение об обмене пленными по схеме «всех на всех».
«По факту мы видим, что уже нет формулы (мира Зеленского. — Прим. ред.), <…> есть три пункта. <…> Вы что, смеетесь, это что, издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все десять пунктов когда вы будете обсуждать? Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом», — посетовал он.
По мнению Ермолаева, сам факт того, что Киеву пришлось просить Швейцарию об организации «мирной конференции», ярко свидетельствует об охладевающем интересе всего мира к Украине.
«Форум “сливается”, превращается в имитацию. <…> А после этого диалог (с Россией. — Прим. ред.) начнется либо без нас (Украины. — Прим. ред.), либо Украине объяснят, как дальше», — предупредил аналитик.
Швейцария проведет
На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден не приедет на конференцию в Швейцарии. Вместо саммита он посетит Лос-Анджелес, где примет участие в мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у международной конференции в Швейцарии нет перспектив из-за неучастия в ней России и без учета ее позиции по конфликту на Украине.