Times узнала детали покушения на Буданова агентами из охраны Зеленского

В Киеве в подвале был организован центр управления беспилотниками. Его оператор должен был сообщить некоему «куратору» координаты автоколонны с черной Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом — в таком кортеже ездит Буданов. По этому месту должны были нанесли удар баллистической ракетой. Затем дрон должен был зафиксировать последствия атаки и при необходимости сбросить гранаты на тех, кто выжил или пытался помочь после удара. Источник газеты добавил, что планировался второй удар для уничтожения служб экстренной помощи. Атака была запланирована на начало мая.