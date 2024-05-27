Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление

Встреча на высшем уровне прошла в загородной резиденции Мирзиеева «Куксарой». Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем разговор продолжился в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов. Среди прочего стороны согласовали повышение товарооборота между государствами до 30 миллиардов долларов. Мирзиеев заверил, что Россия традиционно остается крупным торговым партнером Узбекистана. По его словам, товарооборот между странами с начала года вырос на 30%, а за последние семь лет он увеличился в 2,5 раза. При этом кардинально изменилась его структура с повышением доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
Президент Узбекистана добавил, что в России в ближайшее время начнет работать торговое представительство республики.
«Считаем важным продолжить на экспертном уровне работу по оценке и выявлению дополнительных резервов для увеличения товарооборота, в том числе в рамках программ импортозамещения», — отметил он.
«Есть договоренность о модернизации газотранспортной системы, увеличение объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализация проектов с ведущими российскими компаниями по переработке углеводородов», — добавил Мирзиеев.
Помимо этого, Москва и Ташкент договорились о создании в республике АЭС малой мощности. По словам президента Узбекистана, соответствующее соглашение будет подписано сегодня. Он отметил, что условия и технические аспекты этого проекта давно обсуждались на уровне экспертов, и между двумя странами есть взаимопонимание и готовность ускорить его реализацию.
Кроме того, Мирзиеев заявил о необходимости продолжать сотрудничество с Москвой на многосторонних площадках, включая ООН, СНГ и ШОС. По его словам, Узбекистан выступает за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена с Россией. Ташкент также намерен продолжать и расширять системные интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.
Президент Узбекистана добавил, что вместе с Путиным они прошлись по всем пунктам повестки дня, отдельно остановившись на выполнении принятых поручений по прошлогодней встрече в Москве. Кроме того, лидеры двух стран проанализировали результаты совместной работы в торговле, промышленной кооперации и энергетике.
Владимир Путин прилетел в Узбекистан накануне с государственным визитом. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.