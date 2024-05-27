Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление

В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов. Среди прочего стороны согласовали повышение товарооборота между государствами до 30 миллиардов долларов. Мирзиеев заверил, что Россия традиционно остается крупным торговым партнером Узбекистана. По его словам, товарооборот между странами с начала года вырос на 30%, а за последние семь лет он увеличился в 2,5 раза. При этом кардинально изменилась его структура с повышением доли продукции с высокой добавленной стоимостью.