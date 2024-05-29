Работа для каждого. Губернатор дал поручения главам муниципалитетов

Такие поручения на текущий период дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер главам городов и районов.
Погода аграриям не помешает
Одна из самых актуальных сейчас тем — посевная кампания. Погодные условия не самые благоприятные, но несмотря на это аграрии наращивают темп. Посеяли уже 614 тыс. га яровых культур, что составляет 36% от плана; 477 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 106 тыс. га масличных, около 3 000 га картофеля и овощей.
Больше всего яровых культур посеяно в Верхнеуральском и Варненском районах — 31 тыс. и 27 тыс. га соответственно. 22 тыс. га засеяно яровыми в Агаповском районе, 19 тыс. и 18,5 тыс. га — в Увельском и Кизильском.
«Сейчас многое будет зависеть от организации работ на уровне конкретных муниципалитетов и сельхозорганизаций, — напомнил Алексей Текслер. — Важно ускорить сроки сева. Прошу глав лично контролировать ход посевной, помогать агропредприятиям, в том числе с кадрами».
Для проведения всего комплекса полевых работ аграрии оснащены необходимой техникой. Сформирован необходимый запас горюче-смазочных материалов, продолжается приобретение дизельного топлива и минеральных удобрений.
По государственной программе развития сельского хозяйства идёт выплата субсидий из областного и федерального бюджетов, которые позволяют пополнить оборотные средства предприятий и приобрести материальные ресурсы. К примеру, выплатили 350 млн рублей на приобретение семян. Эта сумма была выделена из областного бюджета по решению губернатора для приобретения семенного материала и покрытия дефицита семян, возникшего из-за плохих погодных условий в прошлогоднюю уборку.
Кроме того, выплатят 162 млн рублей на производство и реализацию зерна, 260 млн — на поддержку животноводства, 73,4 млн рублей субсидии в качестве погектарной поддержки, 46,4 млн — на поддержку племенного животноводства. Общая сумма господдержки аграриев региона в 2024 году составит 2,9 млрд рублей.
Активно начали в Челябинской области и сезон дорожных работ. По проекту «Дорожный рывок» планируется построить и отремонтировать около 800 километров дорог по всему Южному Уралу. Главам, как указал губернатор, предстоит активно включиться в процесс и организовать контроль за подрядчиками на всех этапах. Министерство дорожного хозяйства и транспорта области должно отработать график работ с каждым муниципалитетом.
Приводят в порядок социальные объекты. В частности, в регионе продолжается масштабный проект по строительству и ремонту детских садов и школ.
«Прошу всех глав во взаимодействии с министерством образования своевременно начать текущие ремонты, чтобы к новому учебному году все учреждения были в надлежащем состоянии для комфортной и безопасной учёбы детей», — распорядился Алексей Текслер.
Весной надо думать уже о зиме
Хотя сейчас весна, уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Все работы предстоит завершить уже к 15 августа, а к 1 сентября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности.
«Завершившийся сезон с паспортами и актами готовности у нас прошли все муниципалитеты, кроме Златоуста и Катав-Ивановского муниципального района, — отметил губернатор. — Коллеги, по этим муниципалитетам требую устранить все замечания, завершить все работы и к осени обеспечить стопроцентную готовность. Соответственно, всем муниципалитетам, в том числе тем, кто прошлый год заканчивал с актами, всю подготовительную работу необходимо провести для своевременного получения именно паспортов готовности».
Другая важная тема — газификация СНТ. Представители многих садовых товариществ просят ускорить этот процесс.
«Также прошу активизировать работы по газификации с учётом запросов со стороны садовых товариществ, — сказал Алексей Текслер. — Главам муниципалитетов совместно с газораспределительными организациями необходимо провести поадресную инвентаризацию домовладений в СНТ, чтобы сформировать программу газификации до 2026 года. Тоже важное направление. У нас продолжается программа социальной догазификации по поручению президента. По решению президента она будет распространена на садовые товарищества. Вы помните, когда догазификация у нас начиналась, тоже нужно было помогать собственникам по оформлению бумаг, прав собственности и так далее. Это серьёзная работа во взаимодействии с “Газпромом”, учитывая, что финансирование этой программы проводится по линии “Газпрома”. Всю работу необходимо в ближайшее время организовать.
Безопасность прежде всего
Учитывая близкое начало лета, областные власти акцентировали внимание на таких темах, как пожарная безопасность, детская оздоровительная кампания и купальный сезон. В рамках подготовки детских лагерей губернатор поручил муниципальным межведомственным комиссиям взять на особый контроль их антитеррористическую и пожарную защищённость.
«Поэтому к работе межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей необходимо привлекать единые территориальные комиссии, — указал глава региона. — В их состав, напомню, входят не только должностные лица регионального и муниципального уровней, но и представители правоохранительных органов».
Напомним, что сейчас идёт приёмка детских оздоровительных лагерей. В списке организаций отдыха и оздоровления детей на 2024 год уже 794 организации, в том числе 64 загородных лагеря, включая палаточные и дневного пребывания.
Безопасность детей обеспечивают системы видеонаблюдения, действуют кнопки экстренного реагирования, вводят другие меры. Проводятся инструктажи сотрудников по пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, учебные тренировки, направленные на отработку порядка действий персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области на протяжении всей оздоровительной кампании будут проводить конкурсы детско-юношеского творчества на противопожарную тематику, соревнования по пожарно-спасательному спорту. Планируется организовать и практические занятия с детьми по безопасному поведению на воде и в быту, инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности и тренировочные эвакуации на случай возникновения пожара.
Противопожарные меры касаются не только мест отдыха. С 2017 года в области ведут планомерную работу по установке пожарных извещателей в домах семей, которые состоят на учёте в органах социальной защиты населения. Губернатор поручил держать эту работу на особом контроле.
Ещё одна значимая инициатива главы региона — возможность оказания материальной помощи семьям группы риска, чтобы устранить имеющиеся нарушения по использованию печного отопления, и проведение обучающих мероприятий по мерам пожарной безопасности для жителей области, в том числе в образовательных учреждениях совместно с «Движением первых».
На заметку
Губернатор обратил внимание на важность противодействия кибермошенничеству. «Сегодня появляются новые формы кибермошенничества, — указал Алексей Текслер. — Злоумышленники активно используют сервисы различных телеграм-каналов, фейковые аккаунты, чтобы получить доступ к важным данным. С учётом этого прошу внимательнее относиться ко всем рекомендациям кибербезопасности, которые поступают от МВД, ФСБ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Вопрос крайне важный».