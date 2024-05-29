Работа для каждого. Губернатор дал поручения главам муниципалитетов

«Также прошу активизировать работы по газификации с учётом запросов со стороны садовых товариществ, — сказал Алексей Текслер. — Главам муниципалитетов совместно с газораспределительными организациями необходимо провести поадресную инвентаризацию домовладений в СНТ, чтобы сформировать программу газификации до 2026 года. Тоже важное направление. У нас продолжается программа социальной догазификации по поручению президента. По решению президента она будет распространена на садовые товарищества. Вы помните, когда догазификация у нас начиналась, тоже нужно было помогать собственникам по оформлению бумаг, прав собственности и так далее. Это серьёзная работа во взаимодействии с “Газпромом”, учитывая, что финансирование этой программы проводится по линии “Газпрома”. Всю работу необходимо в ближайшее время организовать.