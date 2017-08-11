Соцсети: москвичи о программе реновации
Программа реновации была утверждена 1 августа. В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 квартир.
Программа реновации была утверждена 1 августа. В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 квартир.
Проект властей по расселению старого жилого фонда вызвал противоречивую реакцию москвичей.
18 домов, проголосовавших за снос на сайте «Активный гражданин», не вошли в программу реновации.
Снос пятиэтажек и строительство новых домов повлияли на жизнь даже тех горожан, которые не участвуют в программе.
Первые иски от собственников, которые хотят выйти из программы, уже приняты.
Очередность капремонта
Мэр Москвы Сергей Собянин 6 июля открыл шоу-рум, где представлена внутренняя отделка новых домов. Как будут выглядить квартиры для переселения можно также увидеть на платформе виртуальной реальности.
Массовое переселение начнется не ранее второй половины 2019 года.
Тем временем, путешествующие москвичи сравнивают стройки в городах за рубежом с программой реновации.