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16:57 (мск)

Соцсети: москвичи о программе реновации

Программа реновации была утверждена 1 августа. В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 квартир.

Проект властей по расселению старого жилого фонда вызвал противоречивую реакцию москвичей.

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18 домов, проголосовавших за снос на сайте «Активный гражданин», не вошли в программу реновации.

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Снос пятиэтажек и строительство новых домов повлияли на жизнь даже тех горожан, которые не участвуют в программе.

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Первые иски от собственников, которые хотят выйти из программы, уже приняты.

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Очередность капремонта из-за программы реновации изменили.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 6 июля открыл шоу-рум, где представлена внутренняя отделка новых домов. Как будут выглядить квартиры для переселения можно также увидеть на платформе виртуальной реальности.

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Массовое переселение начнется не ранее второй половины 2019 года.

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Тем временем, путешествующие москвичи сравнивают стройки в городах за рубежом с программой реновации.

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