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08:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Пушистый» торт: американка создает необычные десерты

Ее творения выглядят так, будто их сделали из ковра.

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В последнее время кондитеры со всего мира все больше внимания уделяют не только вкусовым качествам десертов, но и их внешнему виду. И если тематические торты в виде фигурок знаменитостей или «космические» конфеты, покрытые зеркальной глазурью, уже стали привычными, то «пушистых» тортов мы не припомним. А потому спешим поделиться с вами нашей находкой.

Кондитер-дизайнер Анна Джонс-Манн из Лос-Анджелеса создает настоящие сладкие шедевры, которые выглядят так, будто их завернули в пушистый коврик или плед. Так и хочется провести по ним рукой.

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