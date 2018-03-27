«Пушистый» торт: американка создает необычные десерты

В последнее время кондитеры со всего мира все больше внимания уделяют не только вкусовым качествам десертов, но и их внешнему виду. И если тематические торты в виде фигурок знаменитостей или «космические» конфеты, покрытые зеркальной глазурью, уже стали привычными, то «пушистых» тортов мы не припомним. А потому спешим поделиться с вами нашей находкой.