Американские школьники протестуют против прозрачных рюкзаков
Новая мера безопасности заставила учащихся идти на хитрость.
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Новая мера безопасности заставила учащихся идти на хитрость.
После очередного случая стрельбы в американских школах, руководство учебными учреждениями Флориды усилило меры безопасности. В частности, в школах и университетах теперь будут стоять металлодетекторы, а учащиеся будут регулярно проходить спецпроверки. Но, пожалуй, самым спорным методом защиты стали прозрачные рюкзаки, в которых видно все содержимое — на случай, если
Сами учащиеся называют это нарушением частной жизни и протестуют против нововведения с помощью мемов и надписей на рюкзаках, которыми пытаются закрыть их содержимое.
«Неужели прозрачный рюкзак означает пуленепробиваемый?»
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