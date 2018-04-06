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16:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американские школьники протестуют против прозрачных рюкзаков

Новая мера безопасности заставила учащихся идти на хитрость.

Источник: Reuters

После очередного случая стрельбы в американских школах, руководство учебными учреждениями Флориды усилило меры безопасности. В частности, в школах и университетах теперь будут стоять металлодетекторы, а учащиеся будут регулярно проходить спецпроверки. Но, пожалуй, самым спорным методом защиты стали прозрачные рюкзаки, в которых видно все содержимое — на случай, если кто-то снова захочет пронести в здание оружие.

Сами учащиеся называют это нарушением частной жизни и протестуют против нововведения с помощью мемов и надписей на рюкзаках, которыми пытаются закрыть их содержимое.

Во время загрузки произошла ошибка.«Этот рюкзак, возможно, стоит больше, чем моя жизнь»
«Неужели прозрачный рюкзак означает пуленепробиваемый?»
Во время загрузки произошла ошибка.«Равиоли-Равиоли, дайте нам „оружейного контроля“»
Во время загрузки произошла ошибка.Он положил свой обычный рюкзак в прозрачный. Надпись: «Серьезно, это просто нелепо»
Во время загрузки произошла ошибка.«Теперь я точно чувствую себя в безопасности»
Во время загрузки произошла ошибка.«Я жертва, а не преступник»
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