Американские школьники протестуют против прозрачных рюкзаков

После очередного случая стрельбы в американских школах, руководство учебными учреждениями Флориды усилило меры безопасности. В частности, в школах и университетах теперь будут стоять металлодетекторы, а учащиеся будут регулярно проходить спецпроверки. Но, пожалуй, самым спорным методом защиты стали прозрачные рюкзаки, в которых видно все содержимое — на случай, если кто-то снова захочет пронести в здание оружие.