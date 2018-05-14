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18:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Что будет с мозгом без сна

Лучше не проверять это на себе.

Источник: CC0/qimono

Полное лишение сна — одна из древнейших пыток. Конечно, добровольно вряд ли кто-то будет себя так истязать, но хронический недосып (даже если это всего лишь на пару часов меньше положенной нормы в 7−9 часов) может привести к неприятным последствиям.

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Ученые узнали, что после недели без сна у человека начинаются расстройства метаболизма и психики, которые могут привести к смерти. А при хроническом недосыпе снижается память, нарушается внимание, ухудшаются способности к обучению. У мужчин недостаток сна провоцирует рискованное поведение (вероятность аварий на дорогах такая же, как при вождении в нетрезвом виде).

Если вы регулярно не высыпаетесь, то снижается активность префронтальной коры — зоны мозга, которая контролирует импульсы и отвечает за принятие важных решений. В таких условиях человек склонен принимать импульсивные и рискованные шаги, которые иногда могут быть совершенно не логичны.

Так что готовясь к экзаменам или важным событиям не стоит пренебрегать сном — пользы от лишних часов бодрствования будет заметно меньше, чем вреда.

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