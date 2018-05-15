В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями

Наконец-то исполнится мечта тех, кому летом (и не только) отключают воду. В компании Organic Basics появилась линейка нижнего белья для мужчин и женщин, в которой использованы сверхтехнологичные разработки космического агентства NASA. Главное отличие этой коллекции в том, что вещи можно очень долго не стирать.
В состав ткани входит серебро, благодаря которому уничтожаются микробы. Подобная технология используется для очистки воды на МКС.
По словам дизайнеров, благодаря инновационной разработке ученых, белье не будет пахнуть и вредить здоровью.
Оно также способно «чувствовать» температуру тела и не позволит своему владельцу замерзнуть или вспотеть.
В компании называют линейку эко-бельем, так как главная цель проекта была в сокращении количества стирок, а соответственно, и в экономии расхода электроэнергии и воды.
Помимо нижнего белья, датский бренд предлагает полотенца и футболки из «космической» ткани.