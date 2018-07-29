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12:57 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)

Удивительное явление можно наблюдать ночью на некоторых пляжах Мальдивских островов.

Морские волны начинают светиться миллионом неоновых точек, создавая иллюзию звездного неба.

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Такой волшебный эффект создает биолюминесцентный фитопланктон, который излучает свет при стрессовых ситуациях (когда волны разбиваются о берег или при контакте с предметами и людьми).

«Море звезд» можно увидеть практически на любом из Мальдивских островов, но самые необычные светящиеся прибои возникают на острове Ваадху.

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