Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Удивительное явление можно наблюдать ночью на некоторых пляжах Мальдивских островов.
Удивительное явление можно наблюдать ночью на некоторых пляжах Мальдивских островов.
Морские волны начинают светиться миллионом неоновых точек, создавая иллюзию звездного неба.
Такой волшебный эффект создает биолюминесцентный фитопланктон, который излучает свет при стрессовых ситуациях (когда волны разбиваются о берег или при контакте с предметами и людьми).
«Море звезд» можно увидеть практически на любом из Мальдивских островов, но самые необычные светящиеся прибои возникают на острове Ваадху.
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