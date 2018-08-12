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11:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Работу мечты предложили любителям кошек

Приступать нужно в ноябре.

Организация по спасению кошек God’s Little People Cat Rescue разместила вакансию, которая придется по вкусу любителям животных.

Зоозащитники ищут сотрудника, который согласится жить на греческом острове Сирос в Эгейском море и стать опекуном для 55 кошек из приюта.

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Кроме зарплаты новый работник получит бесплатное жилье. За воду и электричество заплатят работодатели.

Дом окружен садом, отмечается в объявлении. Из него открывается вид на Эгейское море.

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Претенденты на должность должны водить автомобиль с ручной коробкой передач и любить кошек. Ветеринарное образование будет плюсом, сказано в объявлении. Кошкам понадобится не только кормление и обычный уход, но еще и масса любви и внимания.

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Нового работника ищут на долгосрочный период — не менее шести месяцев. Но несколько недель испытательного срока он проработает бесплатно.

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