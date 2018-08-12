Работу мечты предложили любителям кошек

Организация по спасению кошек God’s Little People Cat Rescue разместила вакансию, которая придется по вкусу любителям животных.

Зоозащитники ищут сотрудника, который согласится жить на греческом острове Сирос в Эгейском море и стать опекуном для 55 кошек из приюта.

Кроме зарплаты новый работник получит бесплатное жилье. За воду и электричество заплатят работодатели.

Дом окружен садом, отмечается в объявлении. Из него открывается вид на Эгейское море.

Претенденты на должность должны водить автомобиль с ручной коробкой передач и любить кошек. Ветеринарное образование будет плюсом, сказано в объявлении. Кошкам понадобится не только кормление и обычный уход, но еще и масса любви и внимания.

Нового работника ищут на долгосрочный период — не менее шести месяцев. Но несколько недель испытательного срока он проработает бесплатно.