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12:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Восторг и ужас: найдены самые высотные туристические места

Музеи, обзорные площадки и мосты расположились на вершинах гор над пропастями.

Madonna della Corona, Верона, Италия

Со стороны кажется, что церковь Madonna della Corona висит в воздухе. Часовня и в самом деле выросла почти на отвесной скале.

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История храма восходит к 1522 году. В последующие века его постепенно расширяли, рядом сооружали хозяйственные постройки. В 1970-х годах ветхое здание снесли, построив на его месте новое. Архитекторы старались сохранить всю историческую специфику.

Чтобы увидеть уникальное сооружение, нужно решиться на непростой двухчасовой подъем на гору Монте-Бальдо в итальянских Альпах. Дорога начинается в деревушке Брентино.

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Лестница троллей, Норвегия

Смотровая площадка в регионе Мёре-ог-Ромсдал на западе Норвегии — одно из самых популярных и посещаемых туристических мест в стране.

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Отсюда открывается вид на Дорогу троллей — часть норвежской национальной дороги RV63, соединяющей города Ондалснес и Валлдал. Дорогу открыли в 1936 году после 8 лет строительства. До сих пор она служит примером инженерного искусства.

Дорога во время подъёма делает 11 резких поворотов, высота подъёма иногда составляет 9%.

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Messner Mountain Museum Corones, Италия

Этот музейный проект создан итальянским альпинистом и экстремалом Райнхольдом Месснером. Он первый покорил все 14 «восьмитысячников» мира, некоторые из них — в одиночку.

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Музей в Южном Тироле на горе Кронплатц занимается изучением гор, ледников, историей альпинизма и скалолазания.

Дизайн, напоминающий корабль пришельцев, разработала Заха Хадид, ирако-британская архитектор, представительница деконструктивизма. В 2004 году она стала первой в истории женщиной, награждённой Притцкеровской премией за достижения в области архитектуры.

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Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion, Норвегия

Компания Snøhetta спроектировала наблюдательный павильон на горном хребте Доврефьелль. Здание из стекла и стали площадью 90 квадратных метров было построено в 2011 году.

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Внутри павильона — деревянные сидения, напоминающие по форме скальные образование. Отсюда открывается потрясающий вид на горный хребет и национальный парк.

К зданию ведет крутая пешеходная тропа длиной 1,5 км.

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Skybridge, Малайзия

125-метровый изогнутый мост на главном острове архипелага Лангкави был завершен в 2005 году. Он является одним из самых длинных высотных одноопорных мостов в мире и имеет обзорную площадку.

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Высота сооружения — 650 м. Крепится мост к наклонной опоре восемью вантами. Попасть на мост можно только по канатной дороге.

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The Pass Museum, Австрия

Футуристическое здание длиной 16 метров расположилось около извилистой горной дороги на границе Австрии и Италии. Это одно из пяти строений, разбросанных на 12-километровом отрезке дороги, соединяющим Северный и Южный Тироль.

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В музее действует постоянная экспозиция, посвященная горному перевалу и региону.

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