Восторг и ужас: найдены самые высотные туристические места
Музеи, обзорные площадки и мосты расположились на вершинах гор над пропастями.
Музеи, обзорные площадки и мосты расположились на вершинах гор над пропастями.
Со стороны кажется, что церковь Madonna della Corona висит в воздухе. Часовня и в самом деле выросла почти на отвесной скале.
История храма восходит к 1522 году. В последующие века его постепенно расширяли, рядом сооружали хозяйственные постройки. В 1970-х годах ветхое здание снесли, построив на его месте новое. Архитекторы старались сохранить всю историческую специфику.
Чтобы увидеть уникальное сооружение, нужно решиться на непростой двухчасовой подъем на гору
Смотровая площадка в регионе
Отсюда открывается вид на Дорогу троллей — часть норвежской национальной дороги RV63, соединяющей города Ондалснес и Валлдал. Дорогу открыли в 1936 году после 8 лет строительства. До сих пор она служит примером инженерного искусства.
Дорога во время подъёма делает 11 резких поворотов, высота подъёма иногда составляет 9%.
Этот музейный проект создан итальянским альпинистом и экстремалом Райнхольдом Месснером. Он первый покорил все 14 «восьмитысячников» мира, некоторые из них — в одиночку.
Музей в Южном Тироле на горе Кронплатц занимается изучением гор, ледников, историей альпинизма и скалолазания.
Дизайн, напоминающий корабль пришельцев, разработала Заха Хадид,
Компания Snøhetta спроектировала наблюдательный павильон на горном хребте Доврефьелль. Здание из стекла и стали площадью 90 квадратных метров было построено в 2011 году.
Внутри павильона — деревянные сидения, напоминающие по форме скальные образование. Отсюда открывается потрясающий вид на горный хребет и национальный парк.
К зданию ведет крутая пешеходная тропа длиной 1,5 км.
125-метровый изогнутый мост на главном острове архипелага Лангкави был завершен в 2005 году. Он является одним из самых длинных высотных одноопорных мостов в мире и имеет обзорную площадку.
Высота сооружения — 650 м. Крепится мост к наклонной опоре восемью вантами. Попасть на мост можно только по канатной дороге.
Футуристическое здание длиной 16 метров расположилось около извилистой горной дороги на границе Австрии и Италии. Это одно из пяти строений, разбросанных на 12-километровом отрезке дороги, соединяющим Северный и Южный Тироль.
В музее действует постоянная экспозиция, посвященная горному перевалу и региону.
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