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12:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Тысячелетнюю сосну едва не «залюбили» до смерти

Самое известное дерево Китая спасают от туристов.

Уникальная сосна, возраст которой достигает тысячи лет, растет в горах Хуаншань в Китае.

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Самое известное дерево в стране тщательно охраняют. К нему приставлен специальный охранник — он уже девятнадцатый по счету на своем посту. Служитель наблюдает за сосной круглый год, проверяя ее каждые два часа, записывает данные о состоянии дерева, берет пробы на предмет болезней и отслеживает изменения в окружающей среде.

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В задачу охранника также входит защищать ветки тысячелетней «старушки» от белок и обезьян, а зимой — смотреть, чтобы она не пострадала от снегопадов и ветра.

Но самой большой проблемой дерева являются вовсе не животные или болезни, а неугомонные туристы.

Место, в котором растет сосна, известно красивейшими гранитными скалами, поросшими соснами. Красоту края воспевали китайские художники и поэты на протяжении тысячелетий. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Хуаншань в Реестр объектов всемирного природного наследия. Не удивительно, что волшебная природа региона привлекает огромные потоки путешественников. В 2016 году здесь побывали 3,3 млн человек.

«Они готовы залюбить сосну до смерти», — цитирует охранника NBC.

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Каждый из туристов стремится не только сфотографироваться рядом с легендарным деревом, но и дотронуться до него. Это наносит дереву существенный вред. «Пот человека повреждает кору, а мы стараемся обеспечить ее естественное развитие», — говорит служащий. Дерево пытаются оградить от навязчивого внимания с помощью систем видеонаблюдения.

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Туризм в Китае — высокоразвитая отрасль экономики. Страна занимает 3 место в мире по численности посещающих ее туристов. Россия и КНР планируют подписать новое соглашение о безвизовом режиме для туристов. Условия въезда туристов на территорию двух стран будут взаимно упрощены.

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