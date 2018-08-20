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10:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художница рисует «галактики» при помощи газовой горелки

Девушка родом из Пакистана вдохновляется монгольской живописью.

Художница из Торонто, известная под именем Шехразаде М. Б., создает завораживающие картины, напоминающие снимки далеких галактик телескопом «Хаббл».

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В работе она использует эпоксидную смолу, сварочную горелку и легковоспламеняющиеся растворители.

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Во время загрузки произошла ошибка.Туманность Киля, снимок телескопом «Хаббл»

Шехразаде изучала классическое искусство, но вскоре поняла, что не может найти себя в традиционных рамках. Несмотря на отличные оценки и стипендию в художественной школе, она решила оставить учебу.

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К своему неповторимому стилю художница пришла в 2015 году. С тех пор она приняла участие во многих выставках. Работы Шехразаде М. Б. можно найти в частных коллекциях по всему миру.

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Последняя серия художницы родом из Пакистана вдохновлена монгольским стилем, который развивался в живописи, архитектуре и текстиле при дворе династии Великих Моголов в XVI—XIX веках.

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