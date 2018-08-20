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12:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник создал Гомера Симпсона в 3D (фото)

Трехмерная модель популярного персонажа немного пугает.

Американец Мигель Васкес создает реалистичные 3D-модели персонажей популярных мультфильмов.

Одна из последних работ художника из Калифорнии — знаменитый Гомер Симпсон из мультсериала «Симпсоны».

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«Уф! Какой ужас! Словно из ночного кошмара», — комментируют 3D-воплощение популярного персонажа в соцсетях.

Другие фигурки впечатляют не меньше Гомера. «Мигрировав» из двухмерного пространства в трехмерное, братья Марио, Губка Боб, Майк Вазовский, Бабл Бас стали немного напоминать персонажей фильмов ужасов.

Васкес работает над героями мультфильмов с 2015 года. Первой его работой был брат сантехника Марио — Луиджи.

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Художник сперва создает трехмерную модель персонажа, а затем печатает ее на 3D-принтере.

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