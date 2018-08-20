Художник создал Гомера Симпсона в 3D (фото)
Трехмерная модель популярного персонажа немного пугает.
Трехмерная модель популярного персонажа немного пугает.
Американец Мигель Васкес создает реалистичные 3D-модели персонажей популярных мультфильмов.
Одна из последних работ художника из Калифорнии — знаменитый Гомер Симпсон из мультсериала «Симпсоны».
«Уф! Какой ужас! Словно из ночного кошмара», — комментируют 3D-воплощение популярного персонажа в соцсетях.
Другие фигурки впечатляют не меньше Гомера. «Мигрировав» из двухмерного пространства в трехмерное, братья Марио, Губка Боб, Майк Вазовский, Бабл Бас стали немного напоминать персонажей фильмов ужасов.
Васкес работает над героями мультфильмов с 2015 года. Первой его работой был брат сантехника Марио — Луиджи.
Художник сперва создает трехмерную модель персонажа, а затем печатает ее на 3D-принтере.
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