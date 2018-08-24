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14:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Купол «Кактус». Как выглядит гигантское захоронение радиоактивных отходов (фото)

Огромный бетонный блок посреди райского острова.

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Маленький островок Рунит в атолле Эниветок в Тихом океане вполне мог бы стать отличным курортом, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что на атолле, который является частью Маршалловых островов, с 1946 по 1962 годы военные США проводили ядерные испытания.

В 1977 году американские власти решили очистить острова от опасных отходов и за три года собрали больше, чем 100 тысяч кубических метров загрязненной почвы. Затем ее смешали с цементом и похоронили в кратере шириной 106 метров и глубиной 9 метров на северном конце острова Рунит. Гигантская воронка, где и похоронили ядерные отходы, осталась от испытательной бомбы «Кактус», которую взорвали здесь в 1958 году.

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Кратер площадью более 30 тысяч квадратных метров было решено накрыть специальным куполом из 358 гигантских бетонных панелей. Весь проект по очистке островов обошелся американским властям в 239 миллионов долларов.

После завершения строительства купола «Кактус» в 1980 году руководство США объявило южные и западные острова в атолле безопасными для жилья, и жители островов в Эниветок вернулись домой. Сейчас на купол приезжают посмотреть туристы, однако ученые предупреждают, что это не самое безопасное место на Земле.

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