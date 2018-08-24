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16:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Индии собака помогла спасти утопающего в грязи слона (видео)

На помощь также пришли жители деревни и два экскаватора.

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Огромный домашний слон по кличке Шивасканкаран попал в неприятную историю в одной из деревушек на юге Индии. Животное собиралось попить из канавы, когда мягкий край берега не выдержал его веса. В итоге слон провалился в яму и завяз в грязи.

На помощь Шивасканкарану пришел пес Аппи, который сопровождает его повсюду. Он начал громко лаять и таким образом «позвал» на помощь хозяина и других местных жителей.

Около ста человек пытались с помощью веревок вытащить гиганта из грязевой ямы, но он был настолько большим, что ничего не получалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда они вызвали экскаватор, который, впрочем, тоже завяз неподалеку. Спустя время к спасательной операции присоединился транспорт побольше и вот тогда Шивасканкаран был освобожден из канавы. Вместе со своим маленьким четвероногим другом Аппи он отправился домой под присмотром хозяина.

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