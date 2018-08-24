В Индии собака помогла спасти утопающего в грязи слона (видео)

Огромный домашний слон по кличке Шивасканкаран попал в неприятную историю в одной из деревушек на юге Индии. Животное собиралось попить из канавы, когда мягкий край берега не выдержал его веса. В итоге слон провалился в яму и завяз в грязи.

На помощь Шивасканкарану пришел пес Аппи, который сопровождает его повсюду. Он начал громко лаять и таким образом «позвал» на помощь хозяина и других местных жителей.

Около ста человек пытались с помощью веревок вытащить гиганта из грязевой ямы, но он был настолько большим, что ничего не получалось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R8GaFVSzEI0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда они вызвали экскаватор, который, впрочем, тоже завяз неподалеку. Спустя время к спасательной операции присоединился транспорт побольше и вот тогда Шивасканкаран был освобожден из канавы. Вместе со своим маленьким четвероногим другом Аппи он отправился домой под присмотром хозяина.