Где находятся самые необычные ботанические сады (фото)
Крупнейшие коллекции растений поражают красотой.
Крупнейшие коллекции растений поражают красотой.
Kirstenbosch Gardens, Южная Африка
Один из крупнейших ботанических садов в мире расположен на склонах Столовой горы к
Здесь произрастают редчайшие растения и обитают многие виды животных. На камфорных деревьях гнездится африканский филин, между цветущих кустов разгуливают цесарки и не умолкают цикады.
Ботанический сад в городе Тромсе расположился на 350 км севернее Полярного круга. Это самый северный ботанический сад в мире. Он был открыт в 1994 году.
Посетить ботсад можно с конца мая по начало октября, когда нет снега. Здесь представлены арктические и альпийские растения со всего Северного полушария. Вход бесплатный.
Jardin Botánico Quito, Эквадор
Флора Республики Эквадор — одна из самых богатых в мире, она насчитывает более 17 тысяч видов растений. Многие из них представлены в знаменитом ботаническом саду города Кито, столицы страны. Он был основан в 1989 году.
Королевский ботанический сад, Шри-Ланка
Ботанический сад в Перадении — один из лучших в Азии и самый крупный из трех ботанических садов на
Город Канди, в котором он расположен, был столицей кандийских королей, правивших внутренней частью острова — Скрытым королевством — до 1802 года. Он был заложен для королевы во второй половине XVIII века. Сад славится своей коллекцией орхидей (300 видов), пряностей, лекарственных растений и пальм.
Сингапурский ботанический сад
Ботанический сад в Сингапуре является единственным тропическим садом, признанным ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Он был создан в 1859 году и сыграл важную роль в научных исследованиях, особенно касающихся каучуконосов.
Благодаря экваториальному климату сад владеет крупнейшей коллекцией цветов (1200 видов и 2000 гибридов), здесь же находится огромная коллекция орхидей.
Читайте также: