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12:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находятся самые необычные ботанические сады (фото)

Крупнейшие коллекции растений поражают красотой.

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Kirstenbosch Gardens, Южная Африка

Один из крупнейших ботанических садов в мире расположен на склонах Столовой горы к юго-западу от центральной части Кейптауна.

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Здесь произрастают редчайшие растения и обитают многие виды животных. На камфорных деревьях гнездится африканский филин, между цветущих кустов разгуливают цесарки и не умолкают цикады.

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Арктическо-альпийский ботанический сад, Норвегия

Ботанический сад в городе Тромсе расположился на 350 км севернее Полярного круга. Это самый северный ботанический сад в мире. Он был открыт в 1994 году.

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Посетить ботсад можно с конца мая по начало октября, когда нет снега. Здесь представлены арктические и альпийские растения со всего Северного полушария. Вход бесплатный.

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Jardin Botánico Quito, Эквадор

Флора Республики Эквадор — одна из самых богатых в мире, она насчитывает более 17 тысяч видов растений. Многие из них представлены в знаменитом ботаническом саду города Кито, столицы страны. Он был основан в 1989 году.

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Королевский ботанический сад, Шри-Ланка

Ботанический сад в Перадении — один из лучших в Азии и самый крупный из трех ботанических садов на Шри-Ланке. Его площадь составляет почти 60 га.

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Город Канди, в котором он расположен, был столицей кандийских королей, правивших внутренней частью острова — Скрытым королевством — до 1802 года. Он был заложен для королевы во второй половине XVIII века. Сад славится своей коллекцией орхидей (300 видов), пряностей, лекарственных растений и пальм.

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Сингапурский ботанический сад

Ботанический сад в Сингапуре является единственным тропическим садом, признанным ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Он был создан в 1859 году и сыграл важную роль в научных исследованиях, особенно касающихся каучуконосов.

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Благодаря экваториальному климату сад владеет крупнейшей коллекцией цветов (1200 видов и 2000 гибридов), здесь же находится огромная коллекция орхидей.

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