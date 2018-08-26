Туристам предложили поселиться в «корабле» среди скелетов
Отель спроектирован так, чтобы напоминать потерпевший кораблекрушение корабль.
Отель спроектирован так, чтобы напоминать потерпевший кораблекрушение корабль.
В списке самых уединенных мест мира по версии туристических агентств появился необычный коттедж Shipwreck Lodge.
Он расположен на
Туман, штормы, прибрежные камни и холодное Бенгельское течение создали здесь опасные условия для кораблей. Многие потерпели кораблекрушение в этих краях. Обломки старых суден можно увидеть вдоль побережья среди песков.
Если морякам случалось выжить и выбраться на берег, они оказывались в одной из самых сухих пустынь мира. Не имея шансов выжить, они умирали через несколько дней. Так берег и получил свое название. В наше время Берег Скелетов является частью национального парка.
Отель Shipwreck Lodge спроектирован так, чтобы напоминать потерпевший кораблекрушение корабль. Это единственное роскошное жилье в национальном парке. Оно окружено дюнами и нескончаемыми равнинами, среди которых разбросаны кости китов и более тысячи потерпевших крушение кораблей.
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