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12:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Туристам предложили поселиться в «корабле» среди скелетов

Отель спроектирован так, чтобы напоминать потерпевший кораблекрушение корабль.

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В списке самых уединенных мест мира по версии туристических агентств появился необычный коттедж Shipwreck Lodge.

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Он расположен на северо-западе Намибии на Берегу Скелетов, считающемся частью пустыни Намиб.

Туман, штормы, прибрежные камни и холодное Бенгельское течение создали здесь опасные условия для кораблей. Многие потерпели кораблекрушение в этих краях. Обломки старых суден можно увидеть вдоль побережья среди песков.

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Если морякам случалось выжить и выбраться на берег, они оказывались в одной из самых сухих пустынь мира. Не имея шансов выжить, они умирали через несколько дней. Так берег и получил свое название. В наше время Берег Скелетов является частью национального парка.

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Отель Shipwreck Lodge спроектирован так, чтобы напоминать потерпевший кораблекрушение корабль. Это единственное роскошное жилье в национальном парке. Оно окружено дюнами и нескончаемыми равнинами, среди которых разбросаны кости китов и более тысячи потерпевших крушение кораблей.

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