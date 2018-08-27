Где находятся самые красивые в мире нерукотворные арки (фото)
Над их созданием природа потрудилась на славу.
Над их созданием природа потрудилась на славу.
Удивительная Пейзажная арка имеет довольно правильную геометрическую форму, а ее протяженность составляет 88,4 метра. Расположена она в Национальном парке «Арки» в американском штате Юта.
В том же парке, что и предыдущее нерукотворное сооружение, находится и Радужный мост. Он считается одним из самых больших в мире природных мостов. Его высота превышает 90 метров, и он раскинулся над каньоном, достигая реки Колорадо.
В том же в Национальном парке Юты находится и еще одна известная арка — Изысканная арка. Она сформирована из песчаника. Ее высота составляет 20 метров.
Эта поразительная природная арка находится в южном китайском регионе Гуйлинь. Высота арки — 50 метров, и
Красивый природный мост Пон-д’Арк высотой 50 метров и шириной 60 метров расположен во французском городе с одноименным названием. Арка образовалась в результате размытия ее основания рекой Ардеш.
Удивительное арочное формирование находится в Китае на горе Тайшань. Арка представляет собой несколько огромных камней, упавших
Эта красивая природная арка составляет 18 метров в высоту и 12 метров в ширину. Она расположена на восточном побережье острова Капри. В эпоху палеолита на этом месте был грот, который со временем разрушился. Находится арка на высоте 200 метров над уровнем моря, миллионы лет назад этот участок суши находился глубоко под водой.
Эта впечатляющая арка из известняка расположена на Юрском побережье в английском Дорсете. Название Дердл происходит от староанглийского слова, означающего «скважина».
Эта арка является одной из главных достопримечательностей мексиканского курорта
Самой известной природной аркой в Канаде является утес Персе. Его высота и ширина составляют 90 метров. Известняковый утес длиной 433 метра был образован еще в девонский период, а его значительную часть составляют окаменевшие раковины и панцири доисторических морских животных.
Полностью окруженная водой арка длиной 70 метров и высотой 43 метра является одним из 15 природных объектов Чили, которые находятся под охраной государства. В ее основе лежит черный камень андезит, вокруг которого за миллионы лет сформировалось множество каменных и песчаных отложений.
Одна из самых известных природных арок в мире находится в Центральной Африке, в
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