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17:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находятся самые красивые в мире нерукотворные арки (фото)

Над их созданием природа потрудилась на славу.

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Пейзажная арка, США

Удивительная Пейзажная арка имеет довольно правильную геометрическую форму, а ее протяженность составляет 88,4 метра. Расположена она в Национальном парке «Арки» в американском штате Юта.

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Радужный мост, США

В том же парке, что и предыдущее нерукотворное сооружение, находится и Радужный мост. Он считается одним из самых больших в мире природных мостов. Его высота превышает 90 метров, и он раскинулся над каньоном, достигая реки Колорадо.

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Изысканная арка, США

В том же в Национальном парке Юты находится и еще одна известная арка — Изысканная арка. Она сформирована из песчаника. Ее высота составляет 20 метров.

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Лунный холм, Китай

Эта поразительная природная арка находится в южном китайском регионе Гуйлинь. Высота арки — 50 метров, и когда-то это отверстие было известняковой пещерой.

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Пон-д’Арк, Франция

Красивый природный мост Пон-д’Арк высотой 50 метров и шириной 60 метров расположен во французском городе с одноименным названием. Арка образовалась в результате размытия ее основания рекой Ардеш.

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Бессмертный мост, Китай

Удивительное арочное формирование находится в Китае на горе Тайшань. Арка представляет собой несколько огромных камней, упавших когда-то между скал и застрявших между ними. Существует легенда, что тот, кто пройдет по этому мосту, обретет бессмертие.

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Арко Натурале, Италия

Эта красивая природная арка составляет 18 метров в высоту и 12 метров в ширину. Она расположена на восточном побережье острова Капри. В эпоху палеолита на этом месте был грот, который со временем разрушился. Находится арка на высоте 200 метров над уровнем моря, миллионы лет назад этот участок суши находился глубоко под водой.

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Дердл-Дор (Durdle Door), Великобритания

Эта впечатляющая арка из известняка расположена на Юрском побережье в английском Дорсете. Название Дердл происходит от староанглийского слова, означающего «скважина».

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Эль Арко де Кабо-Сан-Лукас, Мексика

Эта арка является одной из главных достопримечательностей мексиканского курорта Кабо-Сан-Лукас. Главная ее особенность в том, что прямо под природным мостом находится крохотный песчаный пляж, а саму арку можно обойти вокруг и рассмотреть со всех сторон.

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Утес Персе, Канада

Самой известной природной аркой в Канаде является утес Персе. Его высота и ширина составляют 90 метров. Известняковый утес длиной 433 метра был образован еще в девонский период, а его значительную часть составляют окаменевшие раковины и панцири доисторических морских животных.

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Арка Ла Портада, Чили

Полностью окруженная водой арка длиной 70 метров и высотой 43 метра является одним из 15 природных объектов Чили, которые находятся под охраной государства. В ее основе лежит черный камень андезит, вокруг которого за миллионы лет сформировалось множество каменных и песчаных отложений.

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Арка Алоба, Чад

Одна из самых известных природных арок в мире находится в Центральной Африке, в северо-восточной части Чада. Ее длина составляет 77 метров, а высота — 120 метров. Она является частью горного массива Эннеди, который расположен прямо посреди Сахары.

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