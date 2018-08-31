Подружки устроили для американки жуткий девичник (фото)
Но она осталась довольна.
Но она осталась довольна.
Когда Лиззи Харт из Флориды обручилась со своим молодым человеком, то ее лучшая подруга Кристи Хэмби тут же начала планировать девичник. Но стандартными решениями девушка решила не пользоваться и вместо веселой холостяцкой вечеринки Лиззи попала на похороны.
Как объяснила свою задумку Кристи, ее подруга просто обожает все мрачное и готическое, а потому было решено устроить для нее тематический праздник под названием «Похороны одиночества».
Подружки невесты нарядились в траурные черные платья, а дом украсили скорбными надписями, фотографиями и свечами. Столик с коктейлями напоминал кровавое место преступления.
Но и этого Кристи показалось мало — для своей подруги она заказала настоящий катафалк, который вместо лимузина доставил ее на вечеринку.
Впрочем, виновница торжества осталась в восторге от своего праздника. Кстати, организатор девичника Кристи Хэмби в следующем году тоже планирует выйти замуж, так что теперь у Лиззи есть все шансы отблагодарить подругу, устроив для нее не менее впечатляющий праздник.
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