Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Отставка» Матвиенко: Кремлю пришлось объясняться
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Ирина Шейк и Брэдли Купер прогулялись с дочкой по Парижу
Как несовершеннолетних россиянок вербуют в эскортницы
Шепелев рассказал, как Кобзон помогал спасать Фриске
Полгода на войне без охраныХолодный душ, простая еда, землетрясение в единственный выходной. На что похожа жизнь «врача без границ»
Жириновский прокомментировал смерть Иосифа Кобзона
Поклонская прокомментировала заявление Путина
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова
Петросян почтил память Кобзона шуткой из «Кривого зеркала»
Рудковская оказалась в центре скандала из-за смерти Кобзона - СМИ
Перед смертью Кобзон назвал преемника - СМИ
Шепелев рассказал, как Кобзон помогал спасать Фриске
Екатерину Климову с растрепанными волосами сравнили с подростком
Юрий Стоянов отказался выступить на корпоративе за 4 миллиона
Умер муж спикера Совета Федерации Матвиенко - СМИ
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
15:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Подружки устроили для американки жуткий девичник (фото)

Но она осталась довольна.

Наверх

Когда Лиззи Харт из Флориды обручилась со своим молодым человеком, то ее лучшая подруга Кристи Хэмби тут же начала планировать девичник. Но стандартными решениями девушка решила не пользоваться и вместо веселой холостяцкой вечеринки Лиззи попала на похороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как объяснила свою задумку Кристи, ее подруга просто обожает все мрачное и готическое, а потому было решено устроить для нее тематический праздник под названием «Похороны одиночества».

Во время загрузки произошла ошибка.

Подружки невесты нарядились в траурные черные платья, а дом украсили скорбными надписями, фотографиями и свечами. Столик с коктейлями напоминал кровавое место преступления.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Но и этого Кристи показалось мало — для своей подруги она заказала настоящий катафалк, который вместо лимузина доставил ее на вечеринку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, виновница торжества осталась в восторге от своего праздника. Кстати, организатор девичника Кристи Хэмби в следующем году тоже планирует выйти замуж, так что теперь у Лиззи есть все шансы отблагодарить подругу, устроив для нее не менее впечатляющий праздник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также: Фотографы сняли свадьбу на отвесной скале (фото)

 Герострат революции
Блогер испытала на себе диету Виктории Бекхэм и пожалела об этом
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы
Россия прекратит доставку американских астронавтов на МКС
Из Lego собрали первый в мире спорткар в натуральную величину
Сотни рыб сбросили в озеро из самолета. Зачем?
Как выглядят огненные «Врата ада» в Туркмении (фото)
Песков ответил на вопрос об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
Спорт
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы Матчи второго по значимости еврокубкового соревнования стартуют 20 сентября
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Новый российский суперседан: круто или нет? Сегодня мы публикуем только те факты об Aurus Senat (бывший проект «Кортеж»), которых не знали ранее. А заодно выясняем, какой получилась машина, крутой или так себе
Кино
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова Артистка объяснила, почему набросилась на режиссера Елену Лебедеву во время съемок передачи «Прямой эфир»
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
Что выгоднее брать в ипотеку — «первичку» или «вторичку»?
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
5 видов кожаных курток — выбери свой Мы научим тебя разбираться в моделях кожаных курток, чтобы ты безошибочно смогла выбрать свой фасон с первого взгляда.
Мамы говорят
Наблюдательная скво _не поверите, но снова о пенсиях_ 454
Белая и пушистая Забавные картинки 322
Катерина Сельхозработы и урок биологии 237
solnyshko Суши))) 194
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь