Американка печет пироги с портретами принцесс (фото)
Она с удовольствием делится секретами своих шедевров.
Она с удовольствием делится секретами своих шедевров.
Кондитер Джессика Ли
Она овладела мастерством настолько, что даже открыла свой бизнес. Джессика считает, что пироги вполне могут конкурировать на праздничном столе с тортами и пирожными.
Собственница небольшого бизнеса предлагает тематическую выпечку к праздникам. Уже сейчас она принимает заказы к Дню благодарения, который американцы отмечают в четвертый четверг ноября.
Джессика с удовольствием делится своим мастерством, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях и давая бесплатные видеоуроки.
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