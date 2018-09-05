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11:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американка печет пироги с портретами принцесс (фото)

Она с удовольствием делится секретами своих шедевров.

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Кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин из США печет пироги, на которых изображает диснеевских принцесс, сказочных существ, актеров, рок-звезд, пейзажи и памятники архитектуры.

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Она овладела мастерством настолько, что даже открыла свой бизнес. Джессика считает, что пироги вполне могут конкурировать на праздничном столе с тортами и пирожными.

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Собственница небольшого бизнеса предлагает тематическую выпечку к праздникам. Уже сейчас она принимает заказы к Дню благодарения, который американцы отмечают в четвертый четверг ноября.

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Джессика с удовольствием делится своим мастерством, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях и давая бесплатные видеоуроки.

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