Hello cake fairy, can you come to London please? https://t.co/wVN0njPBtD— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) 6 сентября 2018 г.
В Великобритании появился таинственный даритель пирожных
Он оставляет угощение для соседей по ночам.
Он оставляет угощение для соседей по ночам.
Жители
Их оставляет неизвестный даритель в ночь перед праздниками. Пирожные и печенье приготовлены на домашней кухне и красиво упакованы. Иногда к ним прилагается милая записка с поздравлением или пожеланием. Такие подарки жители
Соседи полагают, что выпечку оставляет
Сперва люди отнеслись к подаркам настороженно, но вскоре оценили милый жест. Они стали дарить небольшие сюрпризы в ответ.
Соседи заявляют, что выпечка действительно очень вкусная, а милый жест возрождает традиции британского добрососедства.
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