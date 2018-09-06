В Великобритании появился таинственный даритель пирожных

Жители Чапел-лейн в британском Лейте с января находят у входной двери или в почтовом ящике непонятно откуда взявшиеся сладости.

Их оставляет неизвестный даритель в ночь перед праздниками. Пирожные и печенье приготовлены на домашней кухне и красиво упакованы. Иногда к ним прилагается милая записка с поздравлением или пожеланием. Такие подарки жители Чапел-лейн получали накануне Дня святого Валентина, Пасхи и других праздников.

Читайте также Британка печет слишком реалистичные торты в виде животных (фото)

Соседи полагают, что выпечку оставляет кто-то из новых обитателей Чапел-лейн. На улице сдается много квартир, их жильцы постоянно меняются. Выяснить личность таинственного дарителя пока не удалось.

Сперва люди отнеслись к подаркам настороженно, но вскоре оценили милый жест. Они стали дарить небольшие сюрпризы в ответ. Кто-то оставил «ночной фее» букет подсолнухов с запиской. На утро букет исчез, а вместо него дарителя цветов ждала целая упаковка пирожных и письмо. В нем таинственный пекарь объяснял, что любит готовить и получает удовольствие, когда кто-то может оценить его усилия.

Соседи заявляют, что выпечка действительно очень вкусная, а милый жест возрождает традиции британского добрососедства.