Мужчина убегал от полиции, но попал в «плен к водорослям»

Когда Абрахам Дуарте убегал от полиции в городе Кейп-Корал, штат Флорида, с ним произошло кое-что похуже задержания.

Дуарте превысил скорость на трассе, но отказался остановиться по требованию полиции. Некоторое время патруль преследовал нарушителя. Водитель, увидев, что не может оторваться от полиции, бросил автомобиль и прыгнул в канал, надеясь быстро скрыться из виду.

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Чем дольше Дуарте пытался плыть, тем хуже становилось его положение. В конце концов ему пришлось попросить полицию о помощи.

Канал оказался заселен цианобактериями — крупными сине-зелеными бактериями, которые раньше ошибочно называли водорослями. Некоторые их виды токсичны и приводят к замору рыбы, отравлению животных и людей. Вырабатывая цианотоксины, они вызывают поражение печени, кожи, нервной системы.

Полиция пришла на помощь неудачливому нарушителю. Ему помогли выбраться из воды и окатили из шланга. А затем — задержали.

По словам полиции, в авто у Дуарте находились запрещенные вещества. Именно поэтому он и пытался сбежать.