Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Как учились девочки 250 лет назад
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Стало известно, почему от Медведева ушла пресс-секретарь Тимакова
Волосы. ДорогоКто скупает волосы по всей России и сколько за них платят
На Украине рассказали, как похороны Захарченко напугали Порошенко
В пустыне в Казахстане обнаружили два корабля
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
"Аж одежда висит": больной раком Крутой сильно похудел
"Совесть потеряла": Сеть о эмигрирующей Самойловой
Звезда нулевых Витас кардинально сменил имидж
Бренд Burberry прекратит использовать натуральный мех
"Хочу отомстить": Вдова Захарченко встретилась с ополченцами
Жена Гогена Солнцева убрала морщины с лица - СМИ
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
18:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мужчина убегал от полиции, но попал в «плен к водорослям»

Ему пришлось просить стражей порядка о помощи.

Наверх

Когда Абрахам Дуарте убегал от полиции в городе Кейп-Корал, штат Флорида, с ним произошло кое-что похуже задержания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дуарте превысил скорость на трассе, но отказался остановиться по требованию полиции. Некоторое время патруль преследовал нарушителя. Водитель, увидев, что не может оторваться от полиции, бросил автомобиль и прыгнул в канал, надеясь быстро скрыться из виду.

Читайте также
Полиция ворвалась на день рождения 8-летнего мальчика

Чем дольше Дуарте пытался плыть, тем хуже становилось его положение. В конце концов ему пришлось попросить полицию о помощи.

Канал оказался заселен цианобактериями — крупными сине-зелеными бактериями, которые раньше ошибочно называли водорослями. Некоторые их виды токсичны и приводят к замору рыбы, отравлению животных и людей. Вырабатывая цианотоксины, они вызывают поражение печени, кожи, нервной системы.

Полиция пришла на помощь неудачливому нарушителю. Ему помогли выбраться из воды и окатили из шланга. А затем — задержали.

По словам полиции, в авто у Дуарте находились запрещенные вещества. Именно поэтому он и пытался сбежать.

Читайте также:

 Британка похудела на 57 килограммов благодаря Бритни Спирс
Тест «А что ты помнишь из 8 класса?»
Кремль ответил Терезе Мэй на обвинения по делу Скрипалей
В соцсетях устроили флешмоб о «жирующих москвичах»
Россиянин прокомментировал обвинения в отравлении Скрипалей
Мальчик случайно встретил отца на школьной экскурсии в тюрьму
Россиян заставили платить за дешевую ипотеку
Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопректу
«Дошли до бесов». Что остановило работы на Кольской скважине
Спорт
УЕФА запускает Лигу наций. Зачем нужен и как устроен турнир В четверг 6 сентября сборные сыграют впервые после завершившегося в июле чемпионата мира
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
В МВД ответили, каким водителям не надо получать права Вопрос правового статуса пользователей «современных технических средств передвижения» поднимался правительством ещё год назад
Кино
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову» Экс-участница «Дома 2» прокомментировала новый проект бывшей коллеги
Недвижимость
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Леди
Честность, жизнелюбие, гибкость: за что иностранцы любят наших женщин Мы спросили у экспатов, чем их поразили наши соотечественницы.
Дети
Поклонники восхищаются красотой дочери Алексея Панина Пользователи сети нарекли Аню «папиной дочкой»
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь