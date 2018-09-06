Мужчина убегал от полиции, но попал в «плен к водорослям»
Ему пришлось просить стражей порядка о помощи.
Ему пришлось просить стражей порядка о помощи.
Когда Абрахам Дуарте убегал от полиции в городе
Дуарте превысил скорость на трассе, но отказался остановиться по требованию полиции. Некоторое время патруль преследовал нарушителя. Водитель, увидев, что не может оторваться от полиции, бросил автомобиль и прыгнул в канал, надеясь быстро скрыться из виду.
Чем дольше Дуарте пытался плыть, тем хуже становилось его положение. В конце концов ему пришлось попросить полицию о помощи.
Канал оказался заселен цианобактериями — крупными
Полиция пришла на помощь неудачливому нарушителю. Ему помогли выбраться из воды и окатили из шланга. А затем — задержали.
По словам полиции, в авто у Дуарте находились запрещенные вещества. Именно поэтому он и пытался сбежать.
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