Как выглядит голубой ледник в Патагонии (фото)
За последнее десятилетие он сильно уменьшился в размерах.
За последнее десятилетие он сильно уменьшился в размерах.
Красивейший ледник
Ледник Грей входит в Южное Патагонское ледниковое плато, третье по величине на планете после Антарктиды и Гренландии. За последнее десятилетие он существенно уменьшился в размерах
В 1996 году ледник имел общую площадь 270 квадратных километров и длину 28 км. Сейчас это масса льда шириной 6 километров и более 30 метров высотой. Но Грей все еще остается одним из самых больших в Патагонии.
Ледник дает начало озеру Грей площадью 3250 га. Свое название озеро получило
Климат в Патагонии суровый, она во многом напоминает Аляску. Средняя плотность населения края составляет примерно 2 жителя на квадратный километр. Но потрясающая красота природы привлекает сюда многих туристов. По пешеходным тропам они взбираются в горы, чтобы полюбоваться величественным зрелищем.
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