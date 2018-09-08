Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО быстро ответил на маневр флота РФ в Средиземное море
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Светлана Лобода показала повзрослевшую за лето дочь
Эксперты по убийству Захарченко вышли на след: это не Украина
Путин сделал предупреждение на саммите
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
В пустыне посреди Казахстана обнаружили два огромных корабля
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Валерий Фадеев покинул «Первый канал»
За Кобзоном стояли авторитеты криминального мира 90-х - СМИ
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Меркель о серьезном призыве к Путину: надеюсь, что прислушается
Москва потеряла двух долларовых миллиардеров
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Серийный BMW X7 — новые подробности
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
Ипотечное бремя россиян стало легче
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
12:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит голубой ледник в Патагонии (фото)

За последнее десятилетие он сильно уменьшился в размерах.

Наверх

Красивейший ледник небесно-голубого цвета можно увидеть в Патагонии на границе Аргентины и Чили. Его лед настолько плотный и спрессованный, что поглощает все цвета спектра, кроме голубого.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ледник Грей входит в Южное Патагонское ледниковое плато, третье по величине на планете после Антарктиды и Гренландии. За последнее десятилетие он существенно уменьшился в размерах из-за изменений климата.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 1996 году ледник имел общую площадь 270 квадратных километров и длину 28 км. Сейчас это масса льда шириной 6 километров и более 30 метров высотой. Но Грей все еще остается одним из самых больших в Патагонии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ледник дает начало озеру Грей площадью 3250 га. Свое название озеро получило из-за цвета воды. Она серая и мутная из-за наносов с ледника. При этом в водах озера плавают глыбы льда небесно-голубого цвета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Климат в Патагонии суровый, она во многом напоминает Аляску. Средняя плотность населения края составляет примерно 2 жителя на квадратный километр. Но потрясающая красота природы привлекает сюда многих туристов. По пешеходным тропам они взбираются в горы, чтобы полюбоваться величественным зрелищем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
Сборная России одержала победу в первом матче после ЧМ
Парень и девушка влюбились, перепутав места в самолете
Названа самая популярная среди туристов страна мира
В роддоме Челябинска нашли письмо из СССР в бутылке водки
Киркоров и Басков представили клип «Ибица» (видео)
Бывший капитан «Челси» собрался в «Спартак»
Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Спорт
Сборная России обыграла команду Турции на старте Лиги наций Россия сохранила победный дух домашнего чемпионата мира и успешно стартовала в Лиге наций УЕФА
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Россиян заставят копить на ипотеку
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Овечкин поселится за МКАД
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Мамы говорят
Charm OSV Мамы единственных детей. 270
Карпова Карпова Осудить маму с двумя детьми 198
Mila Что это было... 187
Александра Ygi Измена бывшему мужу 83
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь