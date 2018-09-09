Гусеница из Японии оставляет на листьях знак Зорро

Ильмовый пилильщик-зигзаг — гусеница из Японии, которая распространилась в Европе в течение последних 15 лет. Ее характерная особенность — зигзагообразный след, который гусеница выгрызает в листьях вяза.

Aproceros leucopoda — серьезная угроза деревьям. Они могут терять до 70−98% листьев и в последствии гибнут.

Естественный ареал ильмового пилильщика — Япония, восток Китая, Корейский полуостров и российский Дальний Восток. Для Европы, в том числе европейской части России — это инвазивный вид, то есть он распространился здесь в результате деятельности человека.

Впервые Aproceros leucopoda был обнаружен в 2003 году в Венгрии и Польше. Спустя несколько лет он распространился в Румынии, на востоке Украины, в Австрии, Словакии, Италии. В России загадочного Зорро обнаружили в 2010 году на Кубани. В 2017-м стали бить тревогу в Великобритании.

Ильмовый пилильщик дает 4 поколения в год. Самка откладывает около 50 яиц на зубчиках листьев вяза. Через 4−8 дней из них вылупляются личинки и начинают поедать листья, образуя зигзагообразный узор. После двух недель интенсивного питания личинки начинают окукливаться. Фаза куколки длится 4−5 дней, а затем из кокона появляется имаго.

Взрослый Aproceros leucopoda — это небольшая черная или темно-серая мушка со светлыми, желтоватыми или бледно-зелеными, ногами. Иногда грудка ильмового пилильщика имеет оранжевый окрас.