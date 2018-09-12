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19:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В новозеландском фитнес-клубе появилась отдельная комната для селфи

Чтобы блогеры не смущали обычных посетителей.

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Заниматься спортом не только полезно, но и модно. Огромное количество людей не просто ходят в тренажерный зал, но и делают там фото, которые затем публикуют в соцсетях.

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Специально для таких любителей запечатлеть себя фитнес-клуб Anytime Fitness Hornby в новозеландском городе Крайстчерч соорудил специальную комнату для селфи.

В маленьком помещении, которое также служит раздевалкой, есть большие зеркала и специальный свет, который «выгодно подчеркнет рельеф мышц». В селфи-комнате могут комфортно разместиться только два человека, потому никто не будет мешать делать идеальные фото.

Руководство фитнес-клуба отмечает, что всегда приветствует селфи своих посетителей, ведь это показывает их прогресс в спорте, который мотивирует. Но иногда такие позирования в общем зале мешают другим людям, и те, кто находится не в лучшей форме, часто комплексуют и боятся, что могут попасть на чье-то фото. Отдельная комната для селфи как раз и должна решить эту проблему и сделать всех счастливыми.

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