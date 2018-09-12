В новозеландском фитнес-клубе появилась отдельная комната для селфи
Чтобы блогеры не смущали обычных посетителей.
Чтобы блогеры не смущали обычных посетителей.
Заниматься спортом не только полезно, но и модно. Огромное количество людей не просто ходят в тренажерный зал, но и делают там фото, которые затем публикуют в соцсетях.
Специально для таких любителей запечатлеть себя
В маленьком помещении, которое также служит раздевалкой, есть большие зеркала и специальный свет, который «выгодно подчеркнет рельеф мышц». В
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