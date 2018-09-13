Застрявшего в бидоне медведя спасли с помощью «челюстей жизни»

Пожарные спасли молодого медведя, который застрял головой в молочном бидоне.

Попавшее в затруднительную ситуацию животное увидели сотрудники природоохранной службы в округе Росо, штат Миннесота. Первым делом они просверлили три отверстия в емкости, чтобы медведь мог дышать.

Охранники попытались снять 38-литровый бидон с помощью растительного масла. Попытки длились около двух часов и не увенчались успехом. Было решено вызвать спасателей.

Прибывшие пожарные привезли необходимое оборудование. Медведя решили спасать с помощью «челюстей жизни» — специального инструмента, который используется для извлечения жертв дорожно-транспортных происшествий.

Спасенный медведь оказался цел и невредим. Он сразу же убежал в лес.