Ученые: Пластиковые бутылки влияют на способность к размножению

Источник: AP 2018

Считающиеся безопасными химические вещества для производства пластиковых бутылок могут негативно влиять на способность к размножению с последствиями для следующих поколений.

Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в последнем номере журнала Current Biology.

Исследователи, проводящие опыты с мышами, столкнулись с дежавю: двадцать лет назад они установили, что химическое вещество бисфенол А негативно влияет на гаметогенез — процесс формирования половых клеток. Бисфенол А использовался при изготовлении пластиковых клеток для мышей. Связанные с фертильностью аномалии были выявлены случайно при проведении совсем других исследований.

За 20 лет отношение к бисфенолу А изменилось — вещество было признано вредным. Современные стандарты, принятые во многих странах, запрещают его использование при изготовлении пластиковых бутылок или посуды. Хотя бисфенол А все еще широко используют для изготовления спортивного инвентаря, медицинских инструментов, герметиков, термобумаги, бытовой техники и многого другого.

Считается, что бисфенол А заменили более безопасными веществами, например, бисфенолом S. Но исследователи из Университета штата Вашингтон снова столкнулись с той же проблемой — аномалиями спермы и яйцеклеток у мышей, приводящими к неспособности или уменьшению способности дать потомство. Причиной болезни мышей ученые считают химические вещества в составе пластика.

«С бисфенолом А или без, пластмассовые изделия, которые приводят к признакам нарушений или преждевременного старения, не могут считаться безопасными», — заявила исследователь Патрисия Хант.

Даже если исключить все примеси бисфенола, отмечает Хант, его воздействие сохранится как минимум на три поколения.

Она отмечает, что контролирующие органы не успевают идти нога в ногу с внедрением в производстве новых веществ.