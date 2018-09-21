В Лондоне раскрыли загадку гибели сотен кошек
Садисты ни при чем.
Садисты ни при чем.
За последние годы в пригороде Лондона погибло около 400 кошек — хозяева находили их расчлененными и обезглавленными. Люди были обеспокоены не на шутку — гибель животных посчитали делом рук садиста.
Полиция взялась расследовать инциденты, но доказательств причастности человека к ним не находила. Смерти кошек оставались тайной, пока власти не выделили достаточно средств на расследование.
Было проведено 10 вскрытий, проанализированы ДНК, просмотрены записи видеокамер на дорогах. Результаты оказались неожиданными.
Большинство смертей кошек, объявили полицейские, связаны с обычными ДТП. Животные попадали под колеса, а затем их останки растаскивали лисы. ДНК этих животных было найдено на трупах. Лис во время «пиршества» зафиксировали и камеры наблюдения.
Как известно, Лондон переживает нашествие лис. Они стали таким же обычным делом, как кошки или собаки. Лисы дерутся с другими животными, роются в мусорных баках и воруют еду на рынках, в магазинах, а иногда пробираются в квартиры и общественный транспорт. В английском языке даже утвердилось название urban fox — городская лиса.
Читайте также: