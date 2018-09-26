Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Доклад о жизни крымчан сильно удивил ООН
Экс-консул Израиля советует России не позориться с С-300 в Сирии
Беременная Нюша показала фанатам результаты УЗИ
Российские судьи смогут бесплатно получить жилье
Поместье стоимостью 13,3 млдр руб.: тут снимали известный фильм
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
"Морг на колесах": обнаружен грузовик со 157 трупами
СМИ: "Израиль помешает поставке С-300 в Сирию"
Джоли стала блондинкой ради новой роли: первые фото со съемок
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицейским - СМИ
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
Поднятый на руки в метро росгвардеец сделал заявление
Почему Орлова проиграла выборы
После продолжительной болезни умерла Людмила Любимова - СМИ
Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
В Ижевске врач изнасиловал пациентку
Прилепин напомнил Путину о "русской весне"
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
12Торжества в честь 70-летия КНДР
13:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит Лапландия летом (фото)

Это рай для любителей ягод, рафтинга и диких животных.

Наверх

Лапландия — большой регион на севере Финляндии, Швеции и Норвегии. Для туристов это место, где зимой можно ощутить всю новогоднюю романтику и встретиться с «настоящим» Дедом Морозом. Но не все знают, что летом Лапландия тоже невероятно красива и привлекает многих путешественников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сюда отправляются ради пеших и конных прогулок по девственным лесам, невероятного рафтинга, сбора ягод и грибов, финской сауны, а еще — для наблюдения за медведями в их естественной среде обитания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лапландия — это в основном плоскогорье, прорезанное красивейшими реками и ущельями. Некрутые горы, которые здесь называют фиельдами, поросли лесом. Самые высокие из них, на границе Швеции и Норвегии, покрыты шапками ледников.

Во время загрузки произошла ошибка.

На территории региона можно увидеть тундру с вечной мерзлотой. Она покрыта лишайниками, ивами, карликовыми березами и морошкой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В финской Лапландии, неподалеку от российской границы, протекает река Киткайоки, словно специально созданная для рафтинга. Таких рек здесь немало.

Во время загрузки произошла ошибка.

Туристы, которым нужна порция адреналина поменьше, выбирают прогулки на исландских лошадях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие путешественники отправляются в Лапландию, чтобы увидеть диких медведей. Туристы прячутся в специальных домиках с замаскированными окнами и даже отверстиями для объективов фотоаппаратов. Медведи гуляют поблизости — их можно рассмотреть во всей красе.

Во время загрузки произошла ошибка.

За последние сто лет в Финляндии был всего один инцидент нападения медведя на человека. Это случилось, когда мать защищала своих детенышей от внезапно появившегося мужчины.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Как выглядит Лапландия летом
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX века
Пенсионный законопроект прошел второе чтение в Госдуме
Искусствоведы разгадали тайну скандальной картины XIX века
Чесать или не чесать, вот в чем вопрос. Отвечают ученые
Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России
Тайна фиолетового апельсина раскрыта австралийскими учеными
Ученые раскрыли тайну аномалий в радиоэфире Второй мировой войны
Спорт
«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России Российская фигуристка Евгения Медведева после поражения на турнире "Осенняя классика" в канадском Оквилле рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться
Hi-Tech
В России появился новый сотовый оператор Подключение производится в каждом офисе «Сбербанка».
Здоровье
«Целебные» травы, которые на самом деле бесполезны Кроме того, они могут навредить,
Кино
Джоли стала блондинкой ради новой роли: первые фото со съемок Актриса играет маму Питера Пэна и Алисы из Страны чудес в ленте, которая объединит две британские сказки
Недвижимость
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
Самые странные и уродливые здания с задворок Европы
Россиянам посулили 500 миллиардов на жилье
Дети
Ксения Алферова и Егор Бероев снова стали родителями Актеры оформили опекунство над сиротой (фото)
Леди
8 идеальных платьев для полных девушек Для девушек размера plus-size мы собрали 8 платьев, которые украсят фигуру.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь