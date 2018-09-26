Как выглядит Лапландия летом (фото)
Это рай для любителей ягод, рафтинга и диких животных.
Это рай для любителей ягод, рафтинга и диких животных.
Лапландия — большой регион на севере Финляндии, Швеции и Норвегии. Для туристов это место, где зимой можно ощутить всю новогоднюю романтику и встретиться с «настоящим» Дедом Морозом. Но не все знают, что летом Лапландия тоже невероятно красива и привлекает многих путешественников.
Сюда отправляются ради пеших и конных прогулок по девственным лесам, невероятного рафтинга, сбора ягод и грибов, финской сауны, а еще — для наблюдения за медведями в их естественной среде обитания.
Лапландия — это в основном плоскогорье, прорезанное красивейшими реками и ущельями. Некрутые горы, которые здесь называют фиельдами, поросли лесом. Самые высокие из них, на границе Швеции и Норвегии, покрыты шапками ледников.
На территории региона можно увидеть тундру с вечной мерзлотой. Она покрыта лишайниками, ивами, карликовыми березами и морошкой.
В финской Лапландии, неподалеку от российской границы, протекает река Киткайоки, словно специально созданная для рафтинга. Таких рек здесь немало.
Туристы, которым нужна порция адреналина поменьше, выбирают прогулки на исландских лошадях.
Многие путешественники отправляются в Лапландию, чтобы увидеть диких медведей. Туристы прячутся в специальных домиках с замаскированными окнами и даже отверстиями для объективов фотоаппаратов. Медведи гуляют поблизости — их можно рассмотреть во всей красе.
За последние сто лет в Финляндии был всего один инцидент нападения медведя на человека. Это случилось, когда мать защищала своих детенышей от внезапно появившегося мужчины.
Читайте также: