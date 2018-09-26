Какой остров в России «переносит» в будущее за 15 минут
Рядом проходит линия перемены дат.
Рядом проходит линия перемены дат.
В центре Берингова пролива находятся два острова, расстояние между которыми составляет всего 4 км. Западный — остров Ратманова. Это самая восточная точка не только России, но и всего Евразийского континента. Восточный — остров Крузенштерна. Это территория США, регион Аляски.
По центру пролива между островами проходит не только государственная граница, но и линия перемены дат. Если вы сядете на катер на американском острове в три часа пополудни в субботу, проплывете четыре километра и высадитесь на российском острове, то «перенесетесь» в будущее на один день. На острове Ратманова будет уже полдень воскресенья.
С 1989 года действует соглашение между Россией и США о безвизовых поездках местных жителей в гости друг к другу. Однако такие поездки почти никто не предпринимает. Большинство населения Ратманова было перевезено на континент, а на острове теперь находится воинская часть и погранзастава.
На американском острове в поселке Диомид проживают около 135 человек, действует школа и магазин. В холодное время года все необходимое сюда доставляют вертолетом.
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