На Хеллоуин к Земле приблизится астероид в форме черепа
На самом деле это мертвая комета.
На самом деле это мертвая комета.
В первых числах ноября к Земле впервые с 2015 года приблизится астероид 2015 TB145, известный тем, что напоминает череп человека.
Впервые он был обнаружен 10 октября 2015 года. Наблюдения за околоземным астероидом вела обсерватория
Первые радарные снимки показали, что 2015 TB145 похож на череп человека. Ученые считают, что на самом деле это выродившаяся комета, которая потеряла большую часть своих летучих веществ и поэтому при приближении к Солнцу уже не образует хвост.
Сразу после Хеллоуина, который на Западе отмечают 31 ноября, астероид диаметром около 600 метров снова приблизится к нашей планете приблизительно на четверть расстояния между Землей и Солнцем. Его можно будет наблюдать в любительские телескопы среднего уровня и выше.
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