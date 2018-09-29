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13:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

На Хеллоуин к Земле приблизится астероид в форме черепа

На самом деле это мертвая комета.

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В первых числах ноября к Земле впервые с 2015 года приблизится астероид 2015 TB145, известный тем, что напоминает череп человека.

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Впервые он был обнаружен 10 октября 2015 года. Наблюдения за околоземным астероидом вела обсерватория Pan-STARRS с помощью 1,8-метрового телескопа системы Ричи — Кретьена. В канун католического Дня всех святых он сблизился с Землей на минимальное для себя расстояние — 480 000 км, в честь чего и получил прозвище «Хеллоуин».

Первые радарные снимки показали, что 2015 TB145 похож на череп человека. Ученые считают, что на самом деле это выродившаяся комета, которая потеряла большую часть своих летучих веществ и поэтому при приближении к Солнцу уже не образует хвост.

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Сразу после Хеллоуина, который на Западе отмечают 31 ноября, астероид диаметром около 600 метров снова приблизится к нашей планете приблизительно на четверть расстояния между Землей и Солнцем. Его можно будет наблюдать в любительские телескопы среднего уровня и выше.

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