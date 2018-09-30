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17:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят самые красивые грибы (фото)

Съедобны из них не все.

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Млечник голубой

Lactarius indigo принадлежит к семейству сыроежек. Этот гриб произрастает в Северной и Центральной Америке, а также в Азии.

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Он съедобен и продается на рынках. Шляпка млечника может достигать 15 см в диаметре. Млечный сок гриба имеет цвет синих джинсов, но быстро зеленеет, как и сами грибы на срезе.

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Родотус

Rhodotus palmatus, или родотус дланевидный растет в северном полушарии. В Европе встречается редко — ему грозит исчезновение. Неповторимый гриб можно увидеть на старых пнях, разлагающейся древесине.

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Цвет и форма гриба бывают разными — в зависимости от освещения. А вот узор на шляпке сложно не узнать.

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Дрожалка оранжевая

Tremélla mesentérica можно увидеть на мёртвых ветвях широколиственных деревьев с осени по весну. Плодовое тело гриба может достигать 10 см. Оно немного напоминает желе. Молодые грибы — ярко-оранжевого цвета. Когда гриб высыхает, он становится жестким.

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Растет дрожалка оранжевая практически по всей Европе, а также в Северной и Южной Америке, Азии и даже в Африке с Австралией.

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Aseroe rubra

Этот гриб ни с чем не спутаешь благодаря яркому внешнему виду и неприятному запаху падали. Так он привлекает мух, которые распространяют его споры.

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Aseroe rubra растет в вечнозеленых лесах Австралии и на островах Тихого океана. Позже он был завезен в Индию и Северную Америку.

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Клавария бледно-бурая

Clavaria zollingeri на самом деле может иметь очень разную расцветку — от кремовой до аметистовой. Она произрастает в хвойных лесах с участием дуба с конца июня по сентябрь.

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Увидеть красавицу можно во мху, а иногда и на открытых местах. Плодовые тела гриба появляются с августа по октябрь. Гриб занесен в Красную книгу Челябинской области.

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