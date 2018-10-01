Как выглядит отель, сделанный из соли
Он стоит рядом с крупнейшим в мире солончаком.
Он стоит рядом с крупнейшим в мире солончаком.
На краю высохшего соленого озера Уюни в Боливии стоит отель «Паласио-де-саль», сделанный полностью из соли. Издалека здание совсем не впечатляет — это небольшое белое строение под немного нелепой крышей.
Но стоит только попасть внутрь, и первое впечатление сменяется восторгом. Стены, потолки в форме купола, бассейн, терраса на крыше, кресла, тумбочки и даже кровати — все здесь сделано из соляных блоков.
На полу — дерево, но и в нем сделаны вставки из белоснежной соли. Светлый, оригинальный дизайн и теплые печки создают ощущение уюта.
Всю соль для отеля добывали в местном озере. Добираться из отеля до Уюни всего 15 минут. Это крупнейший солончак в мире, здесь много галита и гипса, а внутренняя часть солончака покрыта слоем поваренной соли толщиной 2−8 метров.
40 тысяч лет назад на месте солончака существовало древнее озеро Минчин. После его высыхания осталось два меньших озера: Поопо и
Уюни содержит запас в 10 млрд тонн соли. Ежегодно здесь добывают не более 25 тысяч тонн.
Читайте также: