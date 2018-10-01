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10:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит отель, сделанный из соли

Он стоит рядом с крупнейшим в мире солончаком.

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На краю высохшего соленого озера Уюни в Боливии стоит отель «Паласио-де-саль», сделанный полностью из соли. Издалека здание совсем не впечатляет — это небольшое белое строение под немного нелепой крышей.

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Но стоит только попасть внутрь, и первое впечатление сменяется восторгом. Стены, потолки в форме купола, бассейн, терраса на крыше, кресла, тумбочки и даже кровати — все здесь сделано из соляных блоков.

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На полу — дерево, но и в нем сделаны вставки из белоснежной соли. Светлый, оригинальный дизайн и теплые печки создают ощущение уюта.

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Всю соль для отеля добывали в местном озере. Добираться из отеля до Уюни всего 15 минут. Это крупнейший солончак в мире, здесь много галита и гипса, а внутренняя часть солончака покрыта слоем поваренной соли толщиной 2−8 метров.

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40 тысяч лет назад на месте солончака существовало древнее озеро Минчин. После его высыхания осталось два меньших озера: Поопо и Уру-Уру, а также два крупных солончака: Салар-де-Койпаса и Уюни.

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Уюни содержит запас в 10 млрд тонн соли. Ежегодно здесь добывают не более 25 тысяч тонн.

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