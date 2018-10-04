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18:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Соцсети захватил новый танцевальный флешмоб

И это очень крутые танцы.

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В начале октября известный американский битмейкер Swizz Beats опубликовал в Instagram видео, на котором он танцует под песню рэпера Lil Wayne «Uproar», к которой, собственно, он сам и написал бит. Возможно, все бы закончилось лайками и комментариями, если бы парень не добавил к посту намекающий хэштег #UproarChallenge, тем самым бросив вызов подписчикам.

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За считанные часы в соцсетях стали появляться танцевальные видео. Некоторые из них были просто забавными, а другие — настоящими акробатическими номерами с закрученными сюжетами.

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К челленджу присоединились и знаменитости, в том числе сам рэпер Lil Wayne, который поблагодарил поклонников за такую любовь к его треку и станцевал в ответ вместе со своими детьми.

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