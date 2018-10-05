Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Племя хавасупай живет здесь уже тысячу лет.
Племя хавасупай живет здесь уже тысячу лет.
Примерно 5,5 млн туристов посещает каждый год Большой каньон в американской Аризоне. Но не все знают, что эта огромная пропасть является домом для целой деревни.
Деревня Супай скрыта на глубине больше 900 метров. Единственный способ добраться сюда — на вертолете, мулах или пешком. Это самая отдаленная деревня в 48 штатах США.
Деревня и окружающие земли принадлежат древнему индейскому племени хавасупай, что переводится как «люди бирюзовой воды». Хавасупай верят, что священные бирюзовые воды текут не только через их землю, но и через каждого члена племени.
На дне
Согласно переписи 2000 года, племя состоит из 639 членов. Им управляет Племенной совет, который избирают члены племени путём голосования.
Заработок племени зависит от туризма. Каждый год около 20 тысяч туристов спускаются сюда полюбоваться одним из местных чудес — бирюзовыми водопадами и рекой Хавасу Крик.
Они пешком преодолевают четырехчасовой спуск через лабиринт стен и колючих кустарников, но в итоге всегда вознаграждены незабываемым зрелищем.
Долгое время никто не знал, что придает воде такой необычный оттенок. Уже в наше время ученые установили, что скалы под водопадами полны известняковых отложений, известных как травертин. Когда травертин взаимодействует с воздухом, происходит химическая реакция, и карбонат кальция в воде отражает свет бирюзового цвета.
Деревня Супай словно принадлежит к другому времени. Здесь нет ни дорог, ни автомобилей, а крошечные домики построены из материалов, добываемых здесь же. В деревне работает магазин, кафе, начальная школа, почта и две церкви.
Жители все еще говорят на языке хавасупай. Они выращивают кукурузу, кабачки и бобы, и плетут корзины, как и их предки. Все необходимое в деревню доставляют с помощью мулов.
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