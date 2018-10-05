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10:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)

Племя хавасупай живет здесь уже тысячу лет.

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Примерно 5,5 млн туристов посещает каждый год Большой каньон в американской Аризоне. Но не все знают, что эта огромная пропасть является домом для целой деревни.

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Деревня Супай скрыта на глубине больше 900 метров. Единственный способ добраться сюда — на вертолете, мулах или пешком. Это самая отдаленная деревня в 48 штатах США.

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Деревня и окружающие земли принадлежат древнему индейскому племени хавасупай, что переводится как «люди бирюзовой воды». Хавасупай верят, что священные бирюзовые воды текут не только через их землю, но и через каждого члена племени.

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На дне Гранд-Каньона племя живет уже больше 1000 лет. В 1882 году правительство США образовало Индейскую резервацию Хавасупай площадью 2,1 кв. км на территории каньона, а в 1975-м возвратило племени хавасупай 750 квадратных километров земли.

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Согласно переписи 2000 года, племя состоит из 639 членов. Им управляет Племенной совет, который избирают члены племени путём голосования.

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Заработок племени зависит от туризма. Каждый год около 20 тысяч туристов спускаются сюда полюбоваться одним из местных чудес — бирюзовыми водопадами и рекой Хавасу Крик.

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Они пешком преодолевают четырехчасовой спуск через лабиринт стен и колючих кустарников, но в итоге всегда вознаграждены незабываемым зрелищем.

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Долгое время никто не знал, что придает воде такой необычный оттенок. Уже в наше время ученые установили, что скалы под водопадами полны известняковых отложений, известных как травертин. Когда травертин взаимодействует с воздухом, происходит химическая реакция, и карбонат кальция в воде отражает свет бирюзового цвета.

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Деревня Супай словно принадлежит к другому времени. Здесь нет ни дорог, ни автомобилей, а крошечные домики построены из материалов, добываемых здесь же. В деревне работает магазин, кафе, начальная школа, почта и две церкви.

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Жители все еще говорят на языке хавасупай. Они выращивают кукурузу, кабачки и бобы, и плетут корзины, как и их предки. Все необходимое в деревню доставляют с помощью мулов.

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