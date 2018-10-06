Житель Нью-Йорка заработал полмиллиона долларов в канализации
Он не ходил в отпуск и не брал больничный.
Он не ходил в отпуск и не брал больничный.
Простой работник Бхавеш Патель заработал 539 тысяч долларов за год, обслуживая канализацию
Впечатляющие цифры опубликовал аналитический центр Empire Center.
Сотрудник Департамента охраны окружающей среды не брал ни дня отпуска или больничного. Он проработал 1992 часа сверхурочно за дополнительную плату. Это означает, что он трудился по 78 часов в неделю.
К зарплате Пателя также добавили недостающую разницу после пересмотра его контракта. Спор по этому поводу длился около 10 лет.
Трубопроводы
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