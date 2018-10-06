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15:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Житель Нью-Йорка заработал полмиллиона долларов в канализации

Он не ходил в отпуск и не брал больничный.

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Простой работник Бхавеш Патель заработал 539 тысяч долларов за год, обслуживая канализацию Нью-Йорка.

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Впечатляющие цифры опубликовал аналитический центр Empire Center.

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Сотрудник Департамента охраны окружающей среды не брал ни дня отпуска или больничного. Он проработал 1992 часа сверхурочно за дополнительную плату. Это означает, что он трудился по 78 часов в неделю.

К зарплате Пателя также добавили недостающую разницу после пересмотра его контракта. Спор по этому поводу длился около 10 лет.

Трубопроводы Нью-Йорка работают 24 часа в сутки, перекачивая миллиард галлонов сточных вод, отметил представитель департамента Тед Тимберс. Сверхурочные часы, по его словам, предлагают сотрудникам из-за постоянной нехватки персонала. Чтобы устроиться на такую работу, нужна лицензия оператора и навыки работы с высоковольтным оборудованием.

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