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13:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые рассказали, почему нужно обняться после ссоры

Это не только улучшает настроение, но и сближает людей.

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Источник: AP 2018

Примирение после ссоры или завершение яростного спора ученые советуют завершать объятиями.

Исследовательская группа из Университета Карнеги — Меллона в США установила, что родственники или друзья, пережившие стресс в результате ссоры или спора, чувствуют себя намного лучше, если обнимутся в знак примирения или согласия.

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Команда психологов, возглавляемая доктором Майклом Мерфи, долгое время изучает влияние прикосновений на межличностные отношения и разрешение конфликтов. В последнее исследование были вовлечены 404 человека. В течение сессии им предложили спорить между собой на любые темы. Одни пары завершали спор объятиями, другие нет.

После завершения эксперимента все участники прошли опрос о своем самочувствии. Те из них, кто не стеснялся дружеских прикосновений, отчитывались о лучшем настроении и в целом были более позитивно и оптимистично настроены независимо от результата спора.

«Межличностные прикосновения связаны с повышением чувства защищенности, ощущением поддержки партнеров, сближением, большей удовлетворенностью отношениями и более легким разрешением конфликтов», — отмечается в исследовании, опубликованном в научном журнале Plos One.

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