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14:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится один из самых красивых водопадов мира (фото)

Добраться до него нелегко, но туристов это не останавливает.

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Удивительный водопад Митчелл — это одна из самых ярких природных достопримечательностей Австралии. Он расположен в регионе Кимберли в Западной Австралии на реке Митчелл в одноименном Национальном парке.

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Уникальность водопада Митчелл в том, что он многоуровневый. Водопад имеет четыре яруса. Вода постепенно стекает со скалы в небольшой бассейн, откуда, переливаясь, стекает дальше вниз. Зрелище завораживающее.

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Отметим, что в США также есть очень необычный водопад, который на несколько дней в году превращается в «огонь».

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