Дрон пролетел сквозь фейерверк (видео)

Житель города Окснард в Калифорнии провел необычный эксперимент: он направил дрон с видеокамерой в самое «сердце» фейерверка.

Имя американца, снявшего ролик, не называется. Снимая салют с помощью дрона, он мог нарушить закон.

Во время запуска фейерверков в США действует ряд запретов для защиты населения. В частности, штраф за неумышленное нарушение зоны безопасности составляет 40 000 долларов. Умышленное нарушение считается уголовным преступлением класса D и наказывается тюремным заключением сроком от 5 до 10 лет.