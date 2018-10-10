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12:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дрон пролетел сквозь фейерверк (видео)

Видео напоминает кадры из фильма «Звездные войны».

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Житель города Окснард в Калифорнии провел необычный эксперимент: он направил дрон с видеокамерой в самое «сердце» фейерверка.

Камере удалось снять впечатляющее 150-секундное видео в духе «Звездных войн» Джорджа Лукаса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Имя американца, снявшего ролик, не называется. Снимая салют с помощью дрона, он мог нарушить закон.

Во время запуска фейерверков в США действует ряд запретов для защиты населения. В частности, штраф за неумышленное нарушение зоны безопасности составляет 40 000 долларов. Умышленное нарушение считается уголовным преступлением класса D и наказывается тюремным заключением сроком от 5 до 10 лет.

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