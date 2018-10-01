Дрон спикировал в толпу родственников на семейном празднике (видео)

В США на семейном празднике произошел трагикомический инцидент.
Мужчина, радуясь воссоединению родственников, попытался снять семейное видео с помощью дрона.
Все члены семейства расположились на газоне перед домом. Мужчина направил дрон поближе к людям, но затем потерял контроль над аппаратом. Дрон спикировал и врезался в лицо молодой женщины.
Последние кадры видео дают понять, что дрон свалился в траву, а сама женщина серьезно не пострадала.
Разместивший видео американец не уточняет, где именно произошел инцидент.
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