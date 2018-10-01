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16:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дрон спикировал в толпу родственников на семейном празднике (видео)

Что-то пошло не так.

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В США на семейном празднике произошел трагикомический инцидент.

Мужчина, радуясь воссоединению родственников, попытался снять семейное видео с помощью дрона.

Все члены семейства расположились на газоне перед домом. Мужчина направил дрон поближе к людям, но затем потерял контроль над аппаратом. Дрон спикировал и врезался в лицо молодой женщины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последние кадры видео дают понять, что дрон свалился в траву, а сама женщина серьезно не пострадала.

Разместивший видео американец не уточняет, где именно произошел инцидент.

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