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17:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Турции загадочно исчез древний мост

Результаты расследования удивили всех.

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Жители небольшой деревни на северо-востоке Турции подняли тревогу, не увидев утром на привычном месте 300-летний мост.

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Небольшой мост через горную реку веками служил местным пастухам, соединяя деревню с тремя пастбищами в провинции Гюмюшхане. Селяне предположили, что мост за ночь разобрали разбойники, покусившись на древние камни, которые можно продать.

Полиция начала расследование инцидента. Им понадобилось совсем немного времени, чтобы выяснить: странный инцидент — вовсе не преступление, а ряд недоразумений.

Глава поселка Коскун Доган рассказал следователям, что он не слышал разговоров о разбойниках, «пока СМИ не придумали эту историю». Все жители деревни сказали ему, что мост попросту рухнул, но большинство камней действительно пропало бесследно.

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Долины в этом черноморском регионе подвержены внезапным наводнениям. Но дождя в деревне, который смог бы смыть камни, не было уже несколько недель.

Позже администрация губернатора заявила, что в регионе все же прошла ночная буря, способная развалить древний мост и снести камни потоком воды. Полиция в конце концов согласилась с такой версией событий.

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В провинции Гюмюшхане сохранилось много древних мостов. Некоторые из них относятся еще к византийской эпохе. Местные пастухи продолжают использовать их, чтобы добираться до пастбищ.

Разрушенный мост, по словам местных властей, не входил в охранные списки.

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