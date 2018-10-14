Шторм «Каллум» сдул водопад в Шотландии (видео)
Поток воды снесло сильным ветром.
Поток воды снесло сильным ветром.
Британцу Крису Мартину удалось запечатлеть сюрреалистическое видео, на котором штормовой ветер буквально «сдувает» водопад.
Видео было снято на пляже Талискер шотландского острова Скай.
«Каллум» — третий шторм за сезон, обрушившийся на Великобританию, вслед за «Али» и «Брона». Он унес жизни не менее трех человек.
Стихия затронула западные регионы страны, оставив без электричества большое количество населенных пунктов и став причиной транспортного коллапса. Скорость ветра на побережье достигала 113 км в час.
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