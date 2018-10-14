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15:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Шторм «Каллум» сдул водопад в Шотландии (видео)

Поток воды снесло сильным ветром.

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Британцу Крису Мартину удалось запечатлеть сюрреалистическое видео, на котором штормовой ветер буквально «сдувает» водопад.

Видео было снято на пляже Талискер шотландского острова Скай.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Каллум» — третий шторм за сезон, обрушившийся на Великобританию, вслед за «Али» и «Брона». Он унес жизни не менее трех человек.

Стихия затронула западные регионы страны, оставив без электричества большое количество населенных пунктов и став причиной транспортного коллапса. Скорость ветра на побережье достигала 113 км в час.

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